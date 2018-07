Engenharia de Produção é o mais concorrido

Com menos inscritos do que no ano passado, o vestibular de inverno da Universidade Estadual Paulista (Unesp) teve o curso de Engenharia de Produção, de Bauru, como o mais concorrido. Serão 28,1 candidatos por vaga. Em seguida está Administração, em Jaboticabal, com 15 candidatos/vaga, vindo depois Agronomia, em Ilha Solteira, com 12,5. No geral, a área de exatas é a mais procurada, com 4.807 inscritos. Em biológicas, são 1.370 candidatos e, em humanidades, 1.762. A relação completa de cursos e candidatos por vaga está disponível na internet (www.unesp.br e www.vunesp.com.br). A prova de inverno, que será realizada nos dias 5, 6 e 7 de julho, teve um total de 7.939 inscritos. Em 2008, foram 9.146. De acordo com a Vunesp, fundação responsável pelo exame da Unesp, a diferença pode ter sido provocada pela baixa adesão dos "treineiros", que não teriam interesse em fazer a prova agora já que o vestibular da instituição vai mudar no fim do ano. No lugar da fase única, a prova passará a ter duas etapas. A primeira fase será no dia 8 de novembro e os exames da segunda fase ocorrerão em 20 e 21 de dezembro. AS DISCIPLINAS No exame de inverno serão três dias de provas em uma única fase. Em 5 de julho, serão 84 questões de múltipla escolha para avaliar conhecimentos nas disciplinas de geografia, história, física, química, matemática, biologia e língua estrangeira. No segundo dia, serão 25 questões dissertativas focadas nas áreas específicas de cada curso. Em 7 de julho, os candidatos farão redação e uma prova comum para todos os cursos, que avaliará conhecimentos de língua portuguesa, em dez questões dissertativas. Todos os dias, os candidatos terão 4 horas para concluir os testes.