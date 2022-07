Endometriose: Anitta conta que dores começaram durante gravação de 'Show das Poderosas'

Anitta contou em suas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose. Foto: Bridget Bennett/AFP

Anitta contou na última semana em suas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose. Ao Fantástico, a cantora revelou que as dores começaram na gravação de um dos seus maiores sucessos da carreira.

"A primeira vez que eu tive essa crise na minha vida foi gravando o clipe de Show das Poderosas. Parecia que eu ia morrer. No making of (documentário de bastidores), eu paro, respiro, penso: 'Meu Deus, eu vou conseguir gravar, dançar?'. E aí eu fui e gravei até o fim, mas de lá eu fui direto para o hospital, com dor."

Ela levou nove anos até descobrir o verdadeiro motivo da dor. "Já cheguei a tomar antibiótico por seis meses, sem parar. Tomei de tudo quanto foi remédio."

A endometriose é um doença inflamatória que ocorre quando células do endométrio (um tecido que reveste a cavidade do útero), em vez de serem expelidas na menstruação, começam a migrar para fora do órgão em direção aos ovários e à cavidade abdominal.

A artista só descobriu que tinha a doença quando seu pai estava internado para a remoção de um tumor no pulmão. Após comentar sobre as dores, uma amiga médica pediu para que ela fizesse uma ressonância.

Por conta da falta de informação e da demora para ter um diagnóstico, Anitta resolveu contar sobre o seu caso para alertar outras pessoas. "Hoje tudo que eu falo tem um alcance muito grande. A minha vontade era só de trazer uma melhoria para as mulheres no geral. Mais informação para que as coisas mudem."