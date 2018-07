Encontro debate conservação aplicada

Educação aplicada à conservação e à sustentabilidade é o tema do encontro internacional que será realizado de 27 a 29 de março na Fundação Parque Zoológico de São Paulo. O evento é voltado para educadores ambientais, biólogos, advogados e estudantes das áreas de meio ambiente. A programação inclui palestras e workshops com profissionais de institutos de pesquisa, zoológicos e centros de conservação do Brasil e de países como França, México, Colômbia e Estados Unidos. A abertura terá a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, Xico Graziano, e do diretor do Centro de Inovação e Desenvolvimento para a Promoção de Práticas Ambientais Sustentáveis, Igino Mercuri Posada. Inscrições para apresentação de pôster podem ser feitas até 10 de março. Para participar do evento, as inscrições vão até 20 de março (R$ 120 para estudantes e R$ 160 para profissionais). Informações no site (www.zoologico.sp.gov.br).