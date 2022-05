Encontro das Tribos anuncia line-up com Sticky Fingers, Cypress Hill, Racionais MC's e mais

A banda australiana Sticky Fingers é uma das atrações confirmadas no Encontro das Tribos. Foto: Instagram/@stickyfingersband

O festival Encontro das Tribos divulgou nesta quinta-feira, 5, o line-up da edição comemorativa de 20 anos de história, intitulada OCEANIX, que ocorre no Distrito Anhembi, em São Paulo, no dia 1º de outubro. O evento conta com a banda de indie rock Sticky Fingers, o grupo de hip-hop Cypress Hill e a banda de reggae SOJA como headliners.

O rapper Lil Pump e o cantor de reggae Mike Love completam a lista de atrações internacionais. Ao todo, são mais de 16 artistas e grandes nomes do rap nacional integram o line-up.

Racionais MC's, Planet Hemp, Djonga, Criolo, Black Alien, Cynthia Luz, Matuê feat. Teto, BaianaSystem, Maneva, Conecrew Diretoria, Lagum, Cidade Verde e Mato Seco e convidados também participam do festival, que conta com 12 horas ininterruptas de shows, divididos em três palcos.

"Investimos num line-up de peso e em uma estrutura espetacular para que este seja o maior, o melhor Encontro das Tribos. O mercado retoma, a vida continua e OCEANIX vem com essa pegada, de felicidade e de comemoração pelos 20 anos", explica Charles Leandro, empresário e idealizador do festival. Os preços variam entre R$ 240 e R$ 800 e as vendas já estão abertas.

Serviço

Data: 1 de outubro de 2022 (Sábado)

Abertura do portão: 11h

Início Do Evento: 12h

Local: Arena Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1451 São Paulo - SP

Classificação: 16 anos

Ingressos: Site oficial