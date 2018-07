Um dos menores sapos do mundo, da espécie Noblella pygmaea e com apenas 11,4 milímetros de comprimento, foi encontrado no Parque Nacional de Manu, nos Peru, informam o Instituto de Pesquisa Senckenberg e o Museu de História Natural em Dresden, Alemanha. Os cientistas acreditam que há outras espécies desconhecidas na mesma região.