''Enciclopédia'' desvenda o mundo das religiões

O 18º volume da Enciclopédia do Estudante, hoje nas bancas, explica o complexo universo das religiões de forma ecumênica: do cristianismo ao islamismo, passando pelo judaísmo, budismo e demais religiões do mundo. A obra mostra como as religiões continuam assumindo papel importante nas sociedades e apresenta informações precisas sobre mais de 20 religiões em todas as partes do mundo e ao longo da história. O próximo volume, sobre História da Arte, apresenta diferentes artistas, estilos e obras-primas. A obra é dividida entre a parte teórica e a histórica. Na parte histórica, apresenta cronologicamente as principais características das várias artes na Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Escultura, arquitetura, cerâmica, pintura, desenho, fotografia e cinema, entre outras formas de expressão artística, são explicadas dentro de cada período e em seu contexto. Na parte teórica, há um extenso glossário e páginas específicas sobre teoria da arte, com capítulos que ensinam como se faz e como se interpreta uma obra das mais diferentes técnicas artísticas, como pintura e escultura. A arte no Brasil merece destaque especial. Há um detalhamento do Modernismo, da arte contemporânea, do Barroco, da influência francesa e textos sobre artistas jovens, que estão produzindo hoje. A iconografia do volume é riquíssima e representa, por si só, um relato gráfico que espelha a evolução da arte. São mais de 700 imagens, sendo 40 delas de obras de arte nacionais. A Enciclopédia do Estudante é composta por 20 volumes temáticos. A obra foi desenvolvida originalmente para ser publicada no jornal espanhol El Pais, e adaptada e atualizada para o Brasil pela Editora Moderna. Cada exemplar vendido nas bancas custa R$ 15,90.