''Enciclopédia'' aborda hoje a História do Brasil

Já está disponível nas bancas o 16º volume da Enciclopédia do Estudante, cujo tema é História do Brasil. Organizada cronologicamente, a obra é fundamental para quem precisa entender o caminho que o País percorreu desde suas origens até se tornar o que é hoje. Linhas do tempo e um atlas histórico ajudam a contextualizar cada um dos acontecimentos e facilitam o entendimento. GRAMÁTICA No próximo domingo, o 17º volume da coleção vai abordar a história, as regras e os usos da língua portuguesa. Esse talvez seja um dos assuntos que mais assustam os alunos e seus pais, depois de Matemática, pois a gramática da língua portuguesa é tida como uma das mais complexas entre todos os idiomas. O livro está dividido em fonologia, morfologia, sintaxe, ortografia, semântica, figuras e vícios de linguagem. Nos anexos, um modelo de conjugação verbal ajuda o aluno a vencer essa etapa sem precisar decorar centenas de fórmulas. Um capítulo especial explica as mudanças implementadas pela reforma ortográfica da língua portuguesa, que vigora a partir de 1º de janeiro de 2009. Cada exemplar vendido nas bancas custa R$ 15,90.