Encíclica social deve ser publicada em julho

O papa Bento XVI anunciou ontem a breve publicação de uma encíclica consagrada "ao vasto tema da economia e do trabalho". A terceira encíclica do pontificado deverá se chamar Caritas in veritate ("a caridade na verdade") e recordará "os valores a defender incansavelmente" para construir uma sociedade humana "realmente livre e solidária". O documento poderá ser assinado no dia 29, festa de São Pedro e São Paulo. Sua publicação deve ocorrer no início de julho.