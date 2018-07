Empresas cancelam viagens

Empresas brasileiras e multinacionais suspenderam viagens de negócios a países com altos índices de gripe suína. Em algumas, como Itaú Unibanco e Serasa, foram formados comitês para acompanhar a evolução da doença e emitir boletins de orientação aos funcionários. A Serasa teve um funcionário com suspeita da doença em junho, que não se confirmou. Na ocasião, ele foi isolado, assim como todos com quem teve contato. Há dois meses, segundo a empresa, um comitê internacional foi criado para monitorar o assunto. Mas a principal medida preventiva foi o cancelamento das viagens internacionais a negócios. A Itaú Unibanco também optou por esta medida. A AES Eletropaulo disponibilizou, na entrada de sua sede, um local para os funcionários lavarem as mãos com álcool.