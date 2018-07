Um júri da Flórida, nos EUA, ordenou que a empresa tabagista Philip Morris pague US$ 8 milhões à viúva de um fumante que morreu de câncer de pulmão em 1997. A decisão pode abrir precedente para os 8 mil processos similares no Estado. O caso foi o primeiro a ir a julgamento na Flórida desde que a Suprema Corte, em 2006, anulou ação que pedia US$ 145 milhões a um grupo de fumantes.