Em Suzano, a realidade das malformações congênitas

Poucos conhecem tão bem a realidade de crianças com malformações congênitas quanto os profissionais do Hospital Auxiliar de Suzano, na Grande São Paulo. A unidade, vinculada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, acolhe em sua área de pediatria bebês que nasceram com alterações anatômicas graves, que podem diminuir a expectativa de vida ou comprometer funções. Todos os dias, por volta das 7 horas, o pediatra Milton Hanashiro, de 46 anos, entra no corredor onde estão 22 meninas e meninos com malformações congênitas e outras condições graves. Ali, ele comanda um time de enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas que se revezam na limpeza cuidadosa das crianças, checagem de aparelhos de ventilação mecânica para os que não respiram, troca de roupas e alimentação dos que podem deglutir sozinhos - os outros são alimentados por sonda. Já os pacientes são na maioria silenciosos: não há choro, riso, falatório nem brincadeira com os ursos, tartarugas e coelhinhos de brinquedo. No primeiro quarto vive Ana. Um pouco à frente, Mauro e Vagner (nomes fictícios), crianças que nasceram com graves malformações do sistema nervoso central e que sobrevivem sem qualquer tipo de comunicação com o mundo, em estado vegetativo. Só Vagner recebe visitas. As outras mães sofrem de problemas emocionais - e financeiros - que as impedem de visitar os filhos. Além disso, os três demandam cuidados constantes, como fisioterapia respiratória. "Também não forçamos a barra, é muito difícil uma mãe levar para casa uma criança nessas condições", diz Hanashiro. Apesar de o hospital ter quartos e chuveiros para os pais e mães, incentiva também que as famílias não abandonem suas vidas e os outros filhos. Ana tem os olhos cobertos por curativos por não ter pálpebras e fica o tempo todo na pequena cama, sob um grosso cobertor em razão do frio de Suzano e das dificuldades para manter a temperatura. Ela está ali há sete anos, sem ter apresentado nenhuma evolução, explica o médico. Respira com dificuldade, fazendo bastante barulho, mas o resto do corpo não se move. É pequena para a idade e tem malformação também nos pés, agasalhados com meias coloridas. A menina nasceu com dois problemas, a encefalocele, malformação em que o cérebro extravasa a calota craniana, e a hidrocefalia, acúmulo de líquido no lugar que ficaria o cérebro. "Casos de anencefalia (ausência de calota craniana e cérebro, mais grave) nem chegam aqui, porque as crianças morrem antes", diz Hanashiro. A mãe de Ana é pobre e mora no Ceará, em uma cidade a três horas do melhor serviço de saúde. A primeira vez que voltou para ver a criança, após o parto, foi na semana passada, quando viajou com ajuda de terceiros. Hanashiro acompanhou a distância nos últimos dias as discussões no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma destas malformações, a anencefalia. Até o fim do ano, o STF deve se posicionar sobre o direito à interrupção da gravidez de anencéfalos sem a necessidade de autorização judicial para o procedimento. Questionado sobre sua opinião, o pediatra prefere falar da realidade. "Para quem lida com esse tipo de alteração, a verdade é que mesmo aqui a qualidade de vida dessas crianças é muito ruim. É preciso parar para pensar sobre isso."