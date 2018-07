Em SP, padre é indiciado sob acusação de abuso de menor

Um padre de 67 anos foi indiciado pela polícia, ontem à tarde, por atentado violento ao pudor. Ele é acusado de assediar sexualmente uma menina de 4 anos que frequentava a creche administrada por sua paróquia, na Vila Izolina, na zona norte de São Paulo. À imprensa, o sacerdote negou a acusação. O delegado assistente do 39º DP (Vila Gustavo), William Wong Alves, contou que pais de outras duas crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos, foram ontem de manhã até à delegacia dizendo que os filhos teriam sido molestados sexualmente pelo religioso. O delegado indiciou o padre, mas não pediu sua prisão preventiva. "Ele não tem antecedentes e possui residência fixa", explicou. O delegado disse que o acusado teve duas chances para se defender, mas preferiu se manter em silêncio. "O padre se mostrou uma pessoa fria", acrescentou. No início da noite, o padre deixou o 77º DP (Santa Cecília), onde ficou preso temporariamente por cinco dias. Na porta, ele falou rapidamente com a imprensa e negou qualquer tipo de envolvimento com as crianças da creche.