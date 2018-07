Em SP, mortes femininas por câncer crescem 41,3% em 10 anos

Apesar de mais homens morrerem de câncer no pulmão, brônquios e traquéia, foi entre as mulheres que a taxa de mortalidade por essas causas mais cresceu nos últimos anos no Estado de São Paulo. Levantamento realizado pela Fundação Seade revela um aumento para elas de 41,3% de incidência entre 1996 e 2005 dessas doenças, causadas, basicamente, pelo cigarro. Mais dados do levantamento Em 1996, eram 5,6 mortes por 100 mil mulheres. Há dois anos, esse número saltou para 7,9 óbitos. Para os homens, o aumento foi de 3,7%. O número variou de 15,6 para 16,2 óbitos por 100 mil homens. No mesmo período, o número total de mortes resultantes dessas causas passou de 3.623, em 1996, para 4.770, em 2005. A participação da população feminina aumentou de 27% para 34%. O câncer de traquéia, brônquios e pulmões é a principal neoplasia detectada entre homens e a terceira entre mulheres. O pneumologista da Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo (USP) José Eduardo Delfini Cançado defende o financiamento de campanhas educativas com o dinheiro arrecadado pelo governo com os impostos sobre a venda de cigarros. "Para mudarmos esse perfil, temos que investir em educação", diz.