Em SP, 71% concluem ensino médio sem saber o básico de matemática

Mais de 70% dos alunos da rede estadual de ensino concluíram o 3º ano do ensino médio sem saber operações matemáticas básicas como transformar uma unidade de medida de metro para centímetro ou resolver problemas de subtração de números decimais menores que 10. É o que mostram os resultados divulgados ontem do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp 2007), aplicado em novembro do ano passado a 1,8 milhão de alunos das escolas estaduais. A matemática, porém, não foi o único problema do 3º ano do ensino médio. Apenas 21% dos alunos da rede estadual tiveram desempenho considerado adequado em língua portuguesa na avaliação. A secretária estadual de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, reconhece que o modelo adotado na rede para o ensino de matemática não tem dado certo. "O que deu errado é o que estava dando errado há muito tempo. A avaliação de 2005 mostra que o desempenho em matemática está ruim há anos." Ainda neste ano, a rede estadual de ensino vai criar um curso de especialização específico para os professores de matemática, além de reforço para os alunos na disciplina e a realização da competição Jornada de Matemática nas 5,5 mil escolas estaduais. "Estamos com tudo pronto para a recuperação paralela para alunos de 2ª, 3ª e 4ª série que tiveram dificuldades não só em matemática e língua portuguesa. E para 5ª a 8ª e ensino médio, na primeira semana de abril já chegarão materiais com base nas novas propostas curriculares da rede", explica. Ao assumir a pasta em junho de 2007, uma das primeiras medidas da secretária foi mudar a escala de avaliação do Saresp para que fosse possível comparar os resultados com as avaliações aplicadas pelo Ministério da Educação (MEC). Em língua portuguesa, o desempenho dos alunos melhorou em relação a 2005 - ano em que foi aplicado o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Em 2005, a média dos alunos de 8ª série em português foi 228. Já no Saresp 2007, saltou para 243. RELATIVO A relativa melhora, porém, não significa que os alunos estejam no nível ideal de aprendizado. Apenas 24% dos alunos de 8ª série da rede, por exemplo, conseguem identificar a intenção de um autor ao publicar uma carta na editoria de opinião de um jornal. A mesma dificuldade é enfrentada por 40% dos alunos do 3º ano do ensino médio. Segundo Neide Noffs, professora da Faculdade de Educação da PUC-SP, o problema atual da rede estadual é que o ensino dá ênfase à área de conteúdo e não para a habilidade do aluno. "O ensino na rede ainda é por área de conhecimento, mas o Saresp avalia a capacidade de interpretação. Por isso, muitos alunos interpretam textos, mas não problemas matemáticos, porque o ensino não deu ênfase à habilidade de interpretar, mas sim de adquirir conteúdos específicos", explica. Para Maria Márcia Sigrist Malavazi, especialista em avaliação da Unicamp, além de implantar novas metodologias, é preciso criar um novo projeto para o ensino de matemática. "É muito triste ver o nível em que se encontram os alunos da rede estadual. Mas mudar apenas a metodologia não vai resolver", diz.