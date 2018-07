Em Sorocaba, violino e canto na aula extra

Depois das aulas, Luan Leite Braga de Oliveira, de 11 anos, ficava perambulando pelas ruas de seu bairro, na periferia de Sorocaba. Em fevereiro do ano passado, a Escola Municipal Oswaldo Duarte, onde ele estuda, foi incluída no programa Oficina do Saber, da Secretaria Municipal da Educação. No tempo extra na escola, aprendeu a tocar violino, fez aulas de canto e participa do coral e da orquestra da escola. "Minha mãe está orgulhosa de mim", conta. Como Luan, 3.280 estudantes de 16 escolas da rede municipal de ensino fundamental participam do programa. Para isso, passaram a ter um 2.º turno, atendendo em período integral, das 7 às 17h30. O programa teve início em 2008 em 11 escolas e foi ampliado neste ano. O objetivo é atender 10 mil alunos da 2.ª à 5.ª série.