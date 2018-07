Em São Paulo, 123 cursos serão vistoriados

No Estado de São Paulo, 123 dos 731 cursos avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) vão ser vistoriados por causa do baixo desempenho. Destes, 28 são da capital. A avaliação trouxe surpresas em relação a instituições tradicionais, que tiveram queda no desempenho do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O maior exemplo foi a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que teve notas mais baixas nos cursos de Medicina, Enfermagem e Biomedicina, áreas nas quais é reconhecida. Em 2004, o curso de Medicina, ligado ao Hospital São Paulo, havia ficado com 5, a nota máxima. Em 2007, caiu para 3. "Foi boicote. Uma parte dos estudantes decidiu não fazer a prova em protesto e entregou os exames em branco", afirma Luiz Eugênio Mello, pró-reitor de Graduação da Unifesp. "Não percebem que, assim, prejudicam a própria instituição em que estudam", diz ele. De acordo com Mello, a instituição pretende discutir com os coordenadores de curso e com os alunos a relevância da participação em avaliações internas e externas, para tentar diminuir a rejeição dos alunos e aprimorar o processo. Com isso, no entanto, nenhuma instituição superior que oferece cursos de Medicina no Estado conseguiu obter nota 5. A Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Marília, ambas com notas 5 no Enade de 2004, caíram para 4 na última edição. A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ambas com cursos de Medicina, não aderiram a nenhuma edição do exame. Entre os cursos com melhor desempenho, destacaram-se o de Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e o Curso de Odontologia da Unesp de Araquara, que obtiveram nota máxima nos três conceitos avaliados pelo MEC. "A grande maioria dos nossos professores são doutores. A ênfase na pós-graduação tem tido impacto direto na qualidade do ensino", destaca José Claudio Martins Segalla, diretor da faculdade. O curso de farmácia da Faculdade Oswaldo Cruz, oferecido na cidade de São Paulo desde 1981, foi o mais bem avaliado entre as instituições de ensino privadas do Estado. Teve nota máxima 5 em dois dos conceitos avaliados pelo MEC. Com cerca de 500 alunos e mensalidade média de R$ 1,3 mil, o diferencial do curso de Farmácia, segundo o diretor-geral da instituição, Carlos Eduardo Quirino, é o alto nível dos alunos e professores. A disputa por uma vaga gira em torno de 13 candidatos e mais de 90% dos professores são mestres, doutores e pós-doutores. "Acredito que a valorização e autonomia do profissional é fundamental para a boa qualidade", afirma. Um professor em fim de carreira ganha R$ 98 por hora/aula dada na universidade. Sobre os alunos, Carlos Eduardo afirma que a faculdade se esforça em criar um ambiente consistente para que os alunos entrem com a convicção de que vão aprender. A alta empregabilidade é destacada pelo diretor-geral, que afirma que já no 3º ano de curso a instituição não tem mais estagiários para indicar às empresas que procuram. "Fico frustrado quando ouço a palavra cliente. Universidade tem que tratar estudante com respeito, mas com exigência. Conceito de educação tem de ser bem sólido." A Faculdade de Fonoaudiologia da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, teve 5 em dois dos conceitos avaliados pelo MEC, e aparece no topo do ranking das instituições de autarquia municipal. Na outra ponta, o curso de Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista (Esefap), em Tupã, foi um dos piores, com nota 1. O diretor-geral da faculdade, Robinson Ricci, afirmou estar surpreso. "Os números simplificam demais. Tupã é a terceira região mais pobre do Estado. A prova não valoriza as pequenas entidades. Não temos, como outras, condições de investimento." Na capital, o curso de Nutrição da Universidade Bandeirante (Uniban), em Osasco, está na lanterna do ranking, com nota 1, numa escala de 1 a 5. Em comunicado, a instituição afirmou que os alunos tiveram desempenho acima do esperado, o que pode ser constatado comparando-se as notas do Enade com as do IDD, que mostram a evolução do perfil de conhecimento entre os alunos ingressantes e concluintes.