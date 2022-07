Em nova trend, jovens usam terno para assistir ao filme 'Minions 2'

Jovens usam roupas sociais para assistir ao filme 'Minions 2'. Foto: TikTok/@matheusspierri

Assim como ocorreu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa em que muitos jovens foram aos cinemas caracterizados como o herói, com Minions 2: A Origem de Gru em cartaz a moda da vez é ir assistir ao filme usando terno.

A trend (como é chamada uma tendência no TikTok) começou com adolescentes norte-americanos. Em grupos, eles vão inteiramente vestidos com roupas sociais fazendo referência ao personagem Felonius Gru. Além disso, é como se o filme representasse para eles um evento que necessita de um traje de gala.

Claro que a brincadeira já chegou aos jovens brasileiros, que estão se reunindo para cumprir o desafio e compartilhando os vídeos na rede social. Veja alguns: