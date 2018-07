Em nome da prevenção

Municípios: O prefeito de São Gabriel (RS) decretou anteontem situação de emergência. Uma adolescente de 14 anos com gripe suína foi internada em estado grave. Este e o caso de um caminhoneiro de 29 anos internado em Passo Fundo (RS) são os primeiros conhecidos que têm maior gravidade Escolas: Em Belo Horizonte (MG), as aulas para os 2,8 mil estudantes do Colégio Marista Dom Silvério foram suspensas até o dia 3 de julho. A Cultura Inglesa de São Paulo suspendeu até 30 de junho as atividades da filial em Santo Amaro, com cerca de 3 mil alunos. A unidade do Anglo em Taubaté, com cerca de 500 alunos, suspendeu as aulas até sábado e a diretoria cancelou os eventos do mês. Com medidas semelhantes adotadas pela Unesp em Assis e pelos colégios Pueri Domus e Magno (SP) e Farroupilha (RS) o total de afetados pela suspensão de aulas supera 12 mil Empresas: 90 funcionários e prestadores de serviço da Vale, no Rio, estão de quarentena em suas casas até o dia 29. O 30.º andar do Edifício Santos Dumont, no centro do Rio, foi interditado e passou por higienização. A empresa de análise de crédito Serasa Experian, de São Paulo, anunciou ontem que 97 funcionários foram afastados para um período de observação domiciliar após a confirmação de 5 casos de contaminação por gripe suína. Outros empregados com suspeita vão ficar em observação durante 7 dias