Em missa, Bento XVI critica globalização

Durante missa para cerca de 60 mil pessoas em um estádio de Iaundé, o papa Bento XVI lamentou "a mudança radical do modo de vida tradicional" africano e a "tirania do materialismo" estimulada pela globalização. O papa fez alusão ao "desenraizamento" de muitos africanos, especialmente os jovens pobres, atraídos por "paraísos efêmeros". "Mas esse processo destruidor não é irreversível", afirmou o pontífice em sua homilia, centrada na defesa da família. Após a missa, o papa entregou a bispos o documento preparatório do próximo sínodo católico sobre a África, que denuncia "um processo organizado de destruição da identidade africana sob o pretexto da modernidade". O texto acusa "potências militares e econômicas" de impor suas leis, fomentando tráfico de armas e explorando riquezas minerais. Instituições financeiras internacionais são acusadas pelos efeitos "funestos" dos programas de reestruturação que impõem. Antes, em reunião com representantes islâmicos, disse que ambas as religiões compartilham "valores fundamentais". A chegada a Camarões, terça, foi marcada por polêmica, após o papa dizer que o uso de preservativos "agrava o problema" da aids. Em visita a centro de reabilitação, ontem, disse que pensa "nas vítimas de doenças como aids, malária e tuberculose". O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, lamentou a repercussão, já que o papa "havia falado de outros assuntos".