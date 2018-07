Em hospital de SP, 40% dos abortos legais são em menores

Levantamento do Hospital Estadual Pérola Byington, em São Paulo, referência nacional de atendimento a vítimas de violência sexual, mostra que, dos 47 abortos autorizados por lei realizados no ano passado, 40% foram em adolescentes com menos de 18 anos, todos de gravidez resultante de estupro. Em 90% dos casos, a violência sexual foi cometida por alguém próximo da vítima: pai, tio, amigo da família. No Hospital Municipal Jabaquara, zona sul da capital, o primeiro autorizado no País a interromper uma gestação, em 1989, o perfil dos 337 abortos legais realizados no local não mudou: 69% foram vítimas de violência sexual e a maioria está distante da maioridade etária. Segundo o diretor do Pérola Byington, Jefferson Drezett, "todas as crianças atendidas no hospital tinham a consciência da violência sofrida". Em todo o País, o grupo que mais cresceu entre as pacientes que realizaram abortos autorizados é o de meninas de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento de casos nessa faixa etária foi de 122% entre 2007 e 2008. Nas outras idades, a maior alta foi de 58,2%. "É uma informação que, por si só, derruba o preconceito que ainda existe de que a violência sexual foi provocada pela vítima, por insinuação, roupas provocantes", diz Thomaz Gollop, coordenador do grupo de estudos sobre o aborto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O que explica a grande presença de crianças nas estatísticas é que elas são o alvo preferencial dos violentadores (47% dos casos são com menores, mostram serviços especializados). Synésio da Costa, presidente da Fundação Abrinq, lembra que, em alguns casos, a família acaba silenciando sobre o estupro por causa da posição ocupada pelo agressor. "Como o estuprador é o provedor da casa, a violência é aceita em troca de um prato de comida." Pesquisas mostram que 60% das meninas sofrem abuso por mais de um ano (12% por mais de cinco) e, dessas, 16% ficam grávidas.