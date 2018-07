JORNALISMO Consulta sobre novo currículo acaba dia 30 Alunos, professores, pesquisadores e profissionais podem participar até o dia 30 da consulta pública para a revisão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Jornalismo. Propostas sobre os dois principais temas - perfil desejável do profissional do jornalismo e competências a serem adquiridas na graduação - podem ser encaminhadas por e-mail (consulta.jornalismo@mec.gov.br). As diretrizes curriculares orientam as instituições de ensino a formular o projeto pedagógico do curso. MUDANÇAS "Hoje se exige do vestibulando formação mais ampla. Aluno bem preparado não acha ruim" Vera Lúcia Antunes, coordenadora do Curso e Colégio Objetivo, ao analisar as mudanças no vestibular da Unesp, que passará a ter o exame em duas fases DEBATE PÚBLICO Seminário discute educação de adultos A educação de jovens e adultos será tema de seminário que reunirá amanhã em Brasília representantes da Unesco, do Ministério da Educação, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara e da Fundação Santillana. O encontro abordará medidas de alfabetização nos países da América Latina, o cenário atual da educação para jovens e adultos no Brasil e promoverá troca de experiências entre gestores. Mais informações no site (www.fundacaosantillana.com.br). QUALIDADE 3,25 é o Idesp dos estudantes paulistas de 1ª a 4ª série em 2008 - em um índice que vai de 0 a 10 GRATUITO Palestras abordam livros de vestibular A partir do dia 4 de abril, o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso e dez bibliotecas públicas da capital abrigarão palestras gratuitas com professores da Universidade de São Paulo (USP) sobre os livros exigidos nos principais vestibulares do País. O projeto, da Secretaria Municipal de Cultura, já está com o calendário definido para o primeiro semestre. As inscrições devem ser feitas para cada palestra, no próprio local. Informações no site (cultura.prefeitura.sp.gov.br).