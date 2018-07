Em carta, papa admite erro ao perdoar negacionista

Em um gesto incomum, o papa Bento XVI admitiu ontem publicamente que o Vaticano cometeu erros e gerou turbulência no interior da Igreja Católica no episódio da suspensão da excomunhão de clérigos ultraconservadores, um dos quais negou abertamente o Holocausto. Na tentativa de pôr fim a uma das mais intensas crises de seu pontificado, Bento XVI afirmou em carta com comentários pessoais endereçada aos bispos de todo o mundo que o Vaticano vai precisar usar mais a internet se quiser evitar novas polêmicas. Isso porque, segundo o Vaticano, quando suspendeu a excomunhão do bispo britânico Richard Williamson, em 24 de janeiro, o papa não fazia ideia de que ele fosse negacionista. Em uma censura implícita a seus auxiliares, Bento XVI afirma que não ter buscado dados na internet antes de decidir pela reabilitação do religioso acabou por gerar tensões. A controvérsia, diz, resultou de um "percalço imprevisto" que fez seus esforços de "misericórdia" para com os bispos excomungados parecerem um repúdio à reconciliação entre cristãos e judeus. "Que essa sobreposição de dois processos opostos tenha ocorrido e momentaneamente perturbado a paz entre cristãos e judeus, assim como a paz no interior da Igreja, é algo que eu posso apenas deplorar profundamente", escreve Bento XVI. Ele também confessa ter ficado entristecido pelos ataques que recebeu "com franca hostilidade". E agradeceu a todos os "amigos judeus" por compreenderem seu compromisso com a amizade. O propósito da revogação da expulsão dos quatro bispos era atrair para o seio da Igreja os dissidentes da Sociedade São Pio X, grupo ultraconservador que rejeita decisões tomadas no Concílio Vaticano 2º. Ocorre que Williamson havia negado em uma entrevista à TV sueca, em janeiro, que 6 milhões de judeus tenham sido dizimados pelo regime nazista. Em suas contas, teriam sido massacrados "apenas" 200 mil a 300 mil, e nenhum por meio de câmaras de gás. Não só a comunidade judaica internacional ficou enfurecida, mas também membros do clero católico, e muitos conterrâneos do papa. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, afirmou que a missiva, publicada em seis idiomas, é "realmente incomum e digna de máxima atenção".