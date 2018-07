Em Campinas, tecnologia atômica

O Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS), de Campinas, é uma referência latino-americana para pesquisas de materiais em níveis atômico e molecular. Atrai 1.200 usuários por ano, que realizam experimentos para universidades e empresas privadas, como a Petrobrás, que aprimora catalisadores, e a Hewlett-Packard, que ensaia nanoestruturas. São poucos, porém já há produtos que chegaram ao mercado seis meses antes graças a pesquisas no local. "Alteramos o formato de trabalho com a indústria e fizemos mais projetos com empresas interessadas que tenham seus setores de pesquisa e desenvolvimento", afirma o diretor-geral, José Antonio Brum. O LNLS registrou 683 projetos no ano passado, três vezes mais que em 1998.