Em busca do tempo perdido

Correr atrás do prejuízo. Ainda dá? As opiniões divergem entre professores, sobre aqueles alunos que não se aplicaram ao longo do ano na preparação para o vestibular e agora, na última hora, querem estudar tudo ao mesmo tempo. "Estamos a apenas um mês do vestibular da Fuvest", comenta o coordenador do curso Objetivo da Paulista, Caio Calçada. "É pouco tempo para quem nunca pegou no caderno." "Quanto mais em cima da hora, mais complicado é", diz o coordenador do Etapa, professor Edmilson Motta. "Mas pelo menos um pouco sempre dá para fazer", diz. FORMAÇÃO GERAL Já o coordenador-geral do Sistema Anglo de Ensino, Nicolau Marmo, tenta tranqüilizar os alunos: "O vestibular é um exame que avalia a formação geral, testando conhecimentos adquiridos em 11 anos de estudo", diz. "Por isso, mais importante é o candidato chegar tranqüilo na prova para lembrar de tudo", diz Marmo. De todo modo, os professores dão algumas dicas. Dado o tempo muito limitado para se preparar, é importante estabelecer prioridades, diz Motta. "O aluno pode focar nas provas que ele pretende prestar. Se ele quer cursar GV, ideal é ter acesso às provas de outros anos e estudá-las." Cursos intensivos, revisões de matérias e simulados, todos oferecidos pelos cursinhos, também são de grande ajuda para a preparação de última hora. Sobre o estabelecimento de prioridades, especificamente neste ano, comenta o professor de História do Anglo de São José dos Campos (SP), Paulo Sérgio Silva, há muitas datas "redondas": 100 anos de imigração japonesa, 200 anos da chegada da Família Real... "Num projeto extra-sala, abordamos temas atuais como esses, que têm grande chance de cair nos vestibulares", continua o professor. "É uma maneira de ajudar o aluno a focar seus estudos." Nas semanas mais próximas do vestibular, o Anglo instala painéis com os principais temas abordados pelos professores. "O aluno fica ?trombando? com esses temas", explica Paulo. "Ele dá uma lida, e vê um resumo das ?apostas? de cada professor", finaliza.