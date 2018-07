Em Araraquara, soldado combate o ''Aedes aegypti''

Todo o contingente do Tiro de Guerra, em Araraquara (273 quilômetros a noroeste de São Paulo) foi mobilizado nesse final de semana para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue. A cidade registrou 622 casos da doença este ano e enfrenta uma situação de epidemia. No sábado, cerca de cem soldados percorreram os bairros da zona norte da cidade à procura de focos do mosquito e possíveis criadouros. Na Chácara Flora, local afastado do centro da cidade, os soldados do exército encontraram dezenas de criadouros. O bairro não tem ruas asfaltadas e as casas são, em sua maioria, pequenas chácaras que passam a maior parte do tempo fechadas. Foram encontradas larvas do mosquito em piscinas, caixas d?água destampadas e poços abandonados. Em uma chácara, aparentemente abandonada, os soldados localizaram mais de dez criadouros. Dentro da casa, os cômodos haviam sido usados para a criação de galinhas. Da criação, restaram apenas a sujeira e recipientes com água contaminada. Os moradores encontrados foram alertados sobre os procedimentos para impedir a proliferação. "Como muitas das casas estavam fechadas não conseguimos atingir o objetivo inicial que era fazer o bloqueio em 100% das casas", disse o fiscal da Vigilância Epidemiológica, Luis Eduardo Tagliacozzo. Nesta semana, os soldados do Tiro de Guerra devem voltar à região para finalizar o trabalho de bloqueio aos criadouros. "Essa é uma região com muitas chácaras fechadas que apresentam as condições ideais para a proliferação do mosquito da dengue", avaliou o sargento Carlos Moura, coordenador da operação. Na mesma região da Chácara Flora, o bairro Santa Angelina lidera as notificações de dengue na cidade. Até agora 54 casos foram registrados no local. CULPA DE UMA MINORIA A doença, no entanto, não atinge apenas os bairros mais afastados. No centro da cidade, 53 casos já foram confirmados. No mapa das notificações afixado em uma das paredes da sede da Vigilância Epidemiológica, a distribuição dos casos é homogênea. No Pronto-Socorro Municipal, a procura por atendimento aumentou cerca de 20% com a eclosão da epidemia. Segundo a secretária Municipal da Saúde, Lúcia Ortiz de Lima, foi feita prevenção durante todo o ano passado. Ela afirma que 70% dos moradores de Araraquara estão cobertos hoje pelo Programa Saúde da Família (PSF), mas o descuido de uma parcela pequena da população causou o crescimento rápido dos casos. "A doença se espalhou em uma semana por cinco regiões da cidade", admite. Hoje, professores do câmpus Araraquara da Universidade Estadual Paulista (Unesp) reúnem-se para avaliar os riscos da epidemia à comunidade acadêmica. A paralisação das aulas não está descartada.