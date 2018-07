Em 10 min, teste detecta risco de parto prematuro

Um teste rápido para detectar risco de parto prematuro está sendo utilizado em pronto atendimento em São Paulo para evitar internações desnecessárias das gestantes. O dispositivo, indicado entre entre a 22ª e a 35ª semana de gestação, serve para descartar os casos em que há dúvidas se a mulher está de fato em trabalho de parto ou não. Ele verifica em dez minutos a presença de uma proteína - a fibronectina - na secreção vaginal. Quando o resultado é negativo, a probabilidade de trabalho de parto nas duas semanas seguintes é inferior a 1%. "Muitas vezes as gestantes sentem contrações fortes no fim da gravidez, mas é alarme falso. Se mesmo após a avaliação clínica e a análise do colo do útero o médico ainda estiver em dúvida o teste pode ajudar",diz o obstetra e professor da Faculdade de Medicina da USP Roberto Bittar. Várias intervenções são necessárias quando o risco de prematuridade é real. Em geral, a mãe é internada e submetida a medicamentos que inibem as contrações uterinas. "Essas drogas não prorrogam muito a gestação, no máximo 72 horas, mas é o tempo necessário para que possamos aplicar a corticoterapia, que acelera o amadurecimento pulmonar do bebê e reduz complicações pós-parto", diz Bittar. "Cada dia a mais que o bebê fica no útero representa menos tempo de internação na UTI neonatal", afirma Alberto D?Auria, diretor do Hospital Santa Joana, que já adotou o teste de fibronectina fetal. Mas além de representar gastos, o tratamento para retardar o parto pode causar efeitos colaterais como cefaleia, alteração na pressão e tontura. Segundo Bittar, estudos indicam que o teste de fibronectina fetal pode reduzir em 40% as internações desnecessárias e em 30% os gastos com atendimento. "O teste já barateou muito - hoje está em torno de R$ 100 - e já é viável para ser usado em larga escala. Poderia evitar muitos gastos ao sistema público de saúde." Pode ajudar também a reduzir a ansiedade materna, diz a jornalista Araide Rocha, de 39 anos, que enfrenta pela segunda vez a rotina diária da UTI neonatal. Seu segundo filho, hoje com 5 anos, nasceu com apenas29 semanas de gestação. O caçula, de 48 dias, nasceu nas 33ª semana e continua internado no Santa Joana. "Dar à luz um recém-nascido mexe com uma série de medos da mãe. Medo de o nenê não nascer bem, de você não aguentar a rotina da UTI. Um teste que permite saber o risco com antecedência ajuda a se preparar psicologicamente."