Elza Soares lança o clipe da música 'O Que Se Cala', uma ode à liberdade de expressão

Canção é faixa de abertura do álbum Deus É Mulher (2018) Foto: Daryan Dornelles/Divulgação

A cantora Elza Soares lançou nesta quinta-feira, 18, o clipe da canção O Que Se Cala, faixa de abertura do álbum Deus É Mulher (2018).

Classificado pela artista como uma ode à liberdade de expressão, o clipe foi gravado no litoral norte de São Paulo e conta com direção e roteiro de Ana Julia Travia e Cesar Gananian.

A música é de autoria de Douglas Germano, responsável pela letra de Maria da Vila Matilde, presente no disco anterior de Elza, A Mulher do Fim do Mundo (2015).

Assista: