Fósseis de um novo primata achados em Mianmar reforçam a hipótese de que o elo comum entre macacos e homem teria origem na Ásia, e não na África, segundo estudo do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França publicado na Proceedings of the Royal Society. O espécime de 37 milhões de anos, batizado de Ganlea megacanica, tem características de primatas antropoides, subordem que inclui o homem.