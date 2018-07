Elke Maravilha desfila Daspu no Rio

Com um grande pênis de brinquedo nas mãos, a artista Elke Maravilha encerrou o desfile da Daspu nesta sexta-feira, na praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro, onde a grife carioca apresentou sua nova coleção outono-inverno para cerca de 450 pessoas. Este foi o desfile da terceira coleção da Daspu, criada por garotas de programa da ONG DaVida. Todas as vezes, a apresentação aconteceu, de propósito, quase que ao mesmo tempo do desfile da top Gisele Bündchen, no Fashion Rio. Entre as mais de 20 modelos, estavam prostitutas e simpatizantes. Elas exibiram roupas inspiradas em artistas brasileiros e estrangeiros que, em algum momento de suas carreiras, retrataram as prostitutas. Elke Maravilha usou uma blusa com um detalhe do cartaz do filme "Moulin Rouge" e uma saia roxa que descia até embaixo do joelho. Ela também desfilou com a já famosa Jane Eloy, modelo oficial da grife. Detalhes dos trabalhos de Henri de Toulouse-Lautrec, Picasso, Lasar Segall e trechos de músicas de Chico Buarque estamparam camisetas, vestidos, saias e até blazer, na coleção que ganhou o nome de "Puta Arte".