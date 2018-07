Eliza Conde mostra suas criações chiques

O Fashion Rio tem como uma de suas características mais marcantes a mescla da participação de alguns estilistas, que desenvolvem um trabalho mais autoral, e de marcas poderosas do varejo (como Colcci ou TNG). Eliza Conde faz parte do seleto grupo de criadoras do Fashion Rio, e faz roupa para uma mulher chique, rica e sofisticada. Há quem diga que essa carioca poderosa, com essa elegância de balneário, não existe mais, e deu lugar a uma mulher que colocou silicone, pintou o cabelo de loiro, usa botox e bocão. Portanto, não cabe mais nas silhuetas lânguidas e finas de grifes como Eliza Conde. Talvez seja só maledicência. Fato é que a moda mostrada pela estilista é da linha "Sou bege sou chique". Camisão com gola de paetê dourado, estamparias desmaiadas, belas, mas apagadinhas, vestido cocktail com decotão e bons cardigãs para o caso de bater uma brisa mais geladinha. A cartela de beges ganha a companhia de sóbrios pretos e brancos, e a apresentação se encerra com uma linha de vestidos e tops de cetim, lembranças de lingeries. Na modelagem, o que já está aparecendo como shape obrigatório da temporada: calças justas, de cintura bem alta, e blusas com muito movimento, seja dado por plissados, ou por mangas largas, tudo bem folgadinho.