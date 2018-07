Eles fazem a festa

Não sobrou tempo (ou dinheiro) para garantir o look da virada? Que tal transformar aquilo que você já tem no guarda-roupa em traje de festa, investindo nos acessórios? Com as peças certas, camisas e camisetas brancas - daquelas ?basiconas? mesmo - viram opções impecáveis para o réveillon. ?Quem gosta de customizar ainda pode bordar lantejoulas prateadas nas alças e cavas de uma regata?, ensina a personal stylist Sabina Donadelli. ?Complete o conjunto com calça branca, sandália rasteirinha com strass e pulseiras largas de prata.? Para as desprovidas de talento com agulhas e linhas, a saída é se jogar nos colares, cintos e faixas. ?Usando regatas ou camisetas, as mais conservadoras devem optar por correntes e pingentes prateados ou dourados. Nas mais jovens, principalmente as que vão passar a virada na praia, colares de estilo havaiano, com flores coloridas, ficam lindos?, diz Sabina. Se a opção for uma camisa branca, escolha acessórios mais vistosos e pesados. ?Pulseiras de metal e colares longos, com volume, são os ideais?, explica a consultora. ?Uma alternativa superchique são os colares de pérolas de várias volta?, emenda. As que gostam de faixas na cintura têm nas com estampas de bichos a escolha mais fashion. ?Invista em oncinhas, tigrados, de cobra...? Tecidos rústicos misturados com lurex também estão em alta. Os cintos devem ser largos, de preferência com cores fortes, como vermelho, rosa e roxo. Os envernizados estão com tudo nesta estação. Confira ao lado as dicas da Revista JT para você transformar simples peças brancas em ótimos trajes de festa e encarar 2007 renovada - sem rombos na conta bancária. Sabina Donadelli: www.sabinadonadelli.com.br Onde montar o seu look de ano-novo Claudia Blanco Tamanhos grandes 3842-9238 www.claudiablanco.com.br Empório Naka 3842-6048 www.emporionaka.com.br Folic 3023-1563 www.folic.com.br Morana Bijuterias 4208-6200 www.morana.com.br Nem 3024-3830 Shopping Villa Lobos, 3º piso, loja 309 Matéria de Márcio Oyama marcio.oyama@grupoestado.com.br