Kirill, o metropolita (o equivalente a um bispo) das cidades de Smolensk e Kaliningrado, foi eleito ontem o 16.º patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Ele sucede Alexis II, morto em 5 de dezembro. Kirill, de 62 anos, foi eleito com 508 votos do concílio eclesiástico realizado em Moscou - seu rival, Kliment, o metropolita de Kaluga e Borovsk, recebeu 169 votos. Kirill será entronizado no domingo.