O fenômeno climático El Niño, um aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, está de volta e vai se fortalecer nos próximos meses, diz o Instituto Oceânico e Atmosférico dos Estados Unidos. A mudança acontece a cada dois a cinco anos. A ele são associados eventos climáticos extremos, como tempestades no sul dos Estados Unidos e seca no Norte do Brasil.