Efetivação nas séries iniciais não é prevista

A criação das 80 mil novas vagas mediante concurso público não prevê a efetivação de professores de 1.ª a 4.ª séries do ensino fundamental, etapa em que o índice de temporários é maior do que a média. Segundo números de maio da Secretaria Estadual da Educação, cerca de 61% dos 70 mil professores dessas séries eram temporários, contra aproximadamente 42% dos 146 mil docentes que lecionam de 5.ª a 8.ª séries e no ensino médio. O governo justifica a medida em razão da municipalização dos anos iniciais, passados gradativamente para a gestão das prefeituras. Ontem, o governador José Serra assinou um decreto que estipula o prazo máximo de quatro anos para que o governo abra vagas para professores de 5.ª a 8.ª séries e ensino médio.