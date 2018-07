Efeito da droga não é registrado em consultórios

Dados da agência norte-americana de vigilância de medicamentos (FDA, sigla em inglês) apontam que em menos de 1% dos pacientes que utilizam o anestésico propofol pode ocorrer "comportamento amoroso". O médico Roger Abdelmassih cita estudos em que a proporção seria de 3% a 4% (mais informações na pág. A24). Médicos que têm experiência com o uso do anestésico ouvidos pelo Estado afirmam que não tiveram pacientes que manifestaram alucinações de conotação sexual ou de qualquer outro tipo. Os profissionais falaram sobre a medicação unicamente e não sabiam das alegações de Abdelmassih - ele afirma que o sedativo usado na clínica pode provocar "comportamento amoroso". "Nunca tive um relato de alucinação", afirma o anestesista e advogado Irimar de Paula Posso, que utiliza a droga há mais de 20 anos e atua em clínicas de reprodução assistida e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. "Se isto ocorresse, muitas clínicas teriam o problema." "Não tive experiência de pacientes que tivessem vivenciado sonhos eróticos ou alucinações sexuais. Geralmente eles relatam sonhos bons, sem esta conotação", afirma o anestesista Alberto Vasconcelos, da maternidade Pro-Matre, de São Paulo. Os especialistas consultados dizem que o propofol é um anestésico venoso, de ação rápida e curta duração e que traz menos reações adversas do que as drogas mais antigas, que causavam muitas alucinações, como a quetamina. É utilizado em exames, como a endoscopia, e em diversos procedimentos ambulatoriais. Também pode ser aplicado em cirurgias longas por meio de infusão contínua ou para induzir a anestesia geral. Normalmente, na reprodução assistida, não é necessário durante a transferência de embriões, diz Posso, mas apenas na retirada de óvulos. A bula brasileira do medicamento de referência, o Diprivan (nome fantasia), da AstraZeneca do Brasil, alerta sobre a possibilidade de a droga causar, "assim como outros anestésicos", "desinibição sexual". O diretor médico da AstraZeneca, José Eduardo Neves, enfatizou que a desinibição sexual é um evento raro. Além disso, afirmou que os pouquíssimos pacientes que sofrem do problema relatam apenas sonhos agradáveis. Tanto a Sociedade Americana de Anestesiologia como a Britânica já informaram seus especialistas, a partir de casos reais, que pacientes sob efeito de diferentes anestésicos podem ter alucinações de conotação sexual e depois acusar médicos de abuso. São citadas entre as causadoras do problema o propofol, a droga midazolam e o óxido nítrico, entre outras. Lá fora, as entidades dos anestesistas têm recomendado que sempre haja uma terceira pessoa na sala durante a anestesia. No entanto, a entidade Britânica informou em 2003 que médicos também já se aproveitaram dos efeitos adversos de anestésicos, como amnésia, para abusar dos pacientes. No Brasil, o pediatra Eugênio Chipkevitch, condenado por abuso sexual de crianças, utilizava o midazolam para facilitar ataques, mostraram investigações. A reportagem tentou ouvir na sexta a Sociedade Brasileira de Anestesiologia para tratar dos efeitos do medicamento, mas não obteve resposta.