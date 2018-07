Educação inclusiva para excepcionais

A Associação para o Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional (Adere), a Associação Para o Desenvolvimento Integral do Down (Adid) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (Apae-SP) promovem nesta quarta-feira um encontro sobre "Educação Inclusiva na Diversidade". O evento será realizado das 8 às 13 horas no Auditório do Serasa (Alameda dos Quinimuras, 187). Inscrições pelo telefone (0xx11) 5070-7061. A entrada é franca.