Editora apontada em sindicância vai recorrer

Responsabilizada pela Secretaria da Educação de São Paulo na sindicância que apurou "erros" na seleção de livros paradidáticos para o Programa Ler e Escrever, voltado à alfabetização de crianças de 6 a 10 anos, a editora Via Lettera afirmou que a decisão da pasta "não faz sentido" e vai recorrer. No resultado da sindicância, o governo concluiu que a editora "se omitiu acerca do conteúdo impróprio" da coletânea de histórias em quadrinhos Dez na área, um na banheira e ninguém no gol, livro com tiras que contêm palavrões, expressões de conotação sexual e referências à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A Fundação para o Desenvolvimento da Educação, órgão da secretaria responsável pela compra, vai cobrar a restituição do valor dos livros adquiridos - cerca de R$ 37 mil - e as despesas decorrentes do recolhimento da obra, cujos exemplares seriam encaminhados para crianças da 3ª série de 1.216 escolas estaduais. "Tomaremos as medidas necessárias para nossa defesa. Não há sentido devolver os livros ou ?restituir? o dinheiro", diz o gerente de marketing da Via Lettera, Roberto Gobatto. "Acreditamos na obra, o livro é um álbum de humor, e não pornográfico como é posto pela secretaria. A mesma secretaria que solicitou a compra."