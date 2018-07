Economista só buscou ajuda após acidente

Com diploma de economista e emprego estável, Adriana só se deu conta de que as doses diárias de cerveja tinham se tornado problema de saúde quando sofreu um acidente em casa e cortou a cabeça. Foi aí, aos 48 anos, que veio o "click" para buscar ajuda. "Quando contei para a médica como me machuquei, ela me encaminhou para a psiquiatra. Passei pela consulta e na minha ficha foi escrito alcoolismo. Confesso que achei um exagero de início, mas não era." Adriana poderia pagar por consulta, mas buscou ajuda no Centro de Referência de Tabaco e Outras Drogas, na Cracolândia, centro de São Paulo. Nas palestras que frequenta, divide espaço com moradores de rua, pessoas pobres e outras de classe média, todos dependentes de alguma droga."Lá no Cratod, tem gente que já esteve tão bem de vida, mas foi para a sarjeta por causa da bebida. Poderia ser o meu destino, caso não parasse", afirma ela, que desde setembro vem conseguindo ficar sem beber. PREFERÊNCIA No perfil dos usuários de álcool, a cerveja e a vodca aparecem entre as mais consumidas por mulheres. Médicos consultados pela reportagem dizem haver também casos de donas de casa que só começam a beber depois dos 40, quando os filhos se tornam adultos e deixam a residência dos pais. Os especialistas relatam ainda casos de executivas, que preferem uísque para "competir" com os homens.