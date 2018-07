Economia sem frescuras

Mulheres x consumismo

Dívidas podem revelar problemas psicológicos. Oneomania é o nome dado à compulsão por comprar. Segundo a psicóloga e estudiosa do tema, Tatiana Filomensky, esse não é um problema exclusivamente feminino. Apesar de haver mais mulheres do que homens em grupos de terapia, questiona-se se isso não estaria relacionado ao fato de a mulher ter maior facilidade para reconhecer o desvio de comportamento e procurar ajuda.

"Não há estatísticas que apontem uma vulnerabilidade maior entre os gêneros", avisa a especialista, que, há cinco anos, atende esses casos no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. "E o problema atinge todas as classes sociais", informa.

Quem está endividado deve avaliar se a situação não requer tratamento. A médica elaborou um questionário que pode sinalizar o problema. Se mais da metade das respostas às perguntas abaixo for "sim", vale procurar um psicólogo para ver o que está acontecendo:

Tem preocupação frequente em comprar?

Compra frequentemente itens desnecessários ou em quantidades exageradas?

Compra como uma forma de fugir dos problemas ou aliviar os sentimentos de frustração, depressão e ansiedade?

Mente ou esconde, para encobrir o que comprou e quanto gastou?

Quando vai às compras, acaba gastando mais do que pretendia?

De olho no cartão

A empresa Fico, especializada na prevenção de crimes em bancos empresas, sugere medidas de segurança para evitar fraudes com os cartões de crédito e débito.

Examine sempre sua fatura, monitorando as contas em tempo real pela internet.

Se entregar o seu cartão na hora da compra, não o perca de vista.

Guarde os números de seus cartões e os telefone do banco emissor, para que, caso você os perca ou seja assaltado, possa bloqueá-lo imediatamente.

Guarde todos os recibos e protocolos de cartões com você.

Não empreste seus cartões a terceiros, nem os deixe em estabelecimentos como "garantia".

Certifique-se de que você sabe quem tem acesso aos seus cartões. Se eles forem usados sem seu conhecimento, a responsabilidade é sua.