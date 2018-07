É verdade que crianças podem ser acometidas pelo estresse?

Hoje, as crianças não têm mais tempo para serem crianças. Estão muito ocupadas com trabalhos, estudos e treinos. Os sintomas do estresse infantil costumam ser mudanças súbitas de comportamento (como ficar mais nervoso ou mais retraído); agitação; ansiedade; e incidência de pesadelos. O diagnóstico deve ser buscado rapidamente para que o tratamento adequado seja iniciado. A maneira mais fácil de prevenir o estresse é ter uma relação saudável com seu filho. Os pais devem ajudar meninos e meninas a organizar suas atividades e eleger prioridades. A grande lição é mostrar que a construção de qualquer coisa na vida é um processo. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900