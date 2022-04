'É um outro Brasil', diz Ivan Mizanzuk sobre caso Altamira

Ivan Mizanzuk, autor de ‘O Caso Evandro’, fala sobre processo de construção de podcast ‘Altamira’. Foto: Sergio Zalis/Globo

Após o sucesso de O Caso Evandro, podcast que virou série, o jornalista Ivan Mizanzuk decidiu embarcar na investigação de uma série de crimes ocorridos no final de década de 1980 na cidade de Altamira, no interior do Pará.

Na época, meninos entre 8 e 14 anos foram sequestrados, mutilados e mortos de forma brutal. O episódio ficou conhecido com "o caso dos meninos emasculados em Altamira."

E agora está sendo debruçado da quinta temporada do podcast Projeto Humanos que estreia no Globoplay nesta quinta-feira, 7. O primeiro episódio também está disponível em outras plataformas de áudio. Ouça:

Em entrevista coletiva, Ivan falou sobre os desafios para a criação do projeto que demandou mais de três anos de pesquisa e produção. Ele também refletiu sobre o complexo contexto político, social e econômico da região.

"Primeiro que a gente tem que lembrar que o caso Evandro ocorre em Guaratuba, litoral do Paraná. E quando a gente está falando de Altamira, interior do Pará, já é um outro Brasil", explica.

Segundo ele, crimes ocorrem de maneiras diferentes dependendo do local. “É um outro contexto, é um outro País”, reforça o jornalista, que afirma que os casos Evandro e Altamira têm semelhanças, porém as diferenças são maiores.

"O ponto de conexão que faz com que Altamira seja uma sequência natural do caso Evandro é que Valentina aparece como suspeita em ambos os casos."

"Espero esclarecer, na minha história, que Guaratuba foi o primeiro ponto, aí depois veio Altamira", completa. O interesse pelos crimes no Pará veio ainda nas pequisas do ocorrido no Paraná.

O podcaster afirma que os novos episódios de Altamira vão ajudar a entender algumas questões também de O Caso Evandro.

"Vamos ter desdobramentos que vão explicar, mais profundamente, algumas dificuldades que temos nas investigações policiais no Brasil, especialmente em outras regiões fora do eixo Rio-São Paulo, como no Norte do País."

Enquanto jornalista, ele conta que o seu interesse é dar voz aqueles que são ignorados. "O público pode esperar aprender um pouco mais sobre um Brasil que não aparece tanto”, diz ele sobre a nova temporada.

Sobre a possibilidade do podcast virar outra série no Globoplay, ele diz que ainda não está rolando essa conversa. Os novos episódios serão lançados semanalmente, um por vez.