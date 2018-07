É Quase Natal

O amigo secreto Em Cena é ótimo porque ninguém gasta dinheiro (também não ganha presente). Quem ganha é você: várias dicas para usar no seu amigo secreto de alguns dos amigos mais bacanas da coluna 1- Baixo Ribeiro O dono da Choque Cultural ainda não sabe, mas ganharia um sharpei. Ele começa o jogo dando ao fotógrafo Daniel Klajmic uma foto do grafiteiro Zezão: ?As fotos que eu mais curto do Daniel são aquelas que ele descobre beleza e estilo no meio do lixo. Por isso, uma foto do Zezão, outro que sabe encontrar arte até no esgoto. São dois fotógrafos hardcore.? 2- Daniel Klajmic Além de talentosíssimo fotógrafo de moda, Daniel também é um ótimo marido. Escolheu para a stylist Vanda Jacintho uma bijoux da Tarântula, marca de sua mulher, Chiara Gadaleta. 3- Vandinha Jacintho Vandinha, já usando a bijoux-instalação feita de fio, dá toda a linha de cosméticos da Khiel?s para Marina Lima. ?É uma marca antiga, mas que superfunciona.? 4- Marina Lima A cantora dá a Benny o livro Poemas de Eugênio de Andrade, da Nova Fronteira. E para acompanhar as receitas do chef, um tinto do Alentejo: Garrafeira - Reguengo Reserva dos Sócios. 5- Benny Novak O chef do Ici Bistrô tirou a galerista Gigi Basto e dá a ela Tubo, escultura de Mário Cravo Neto, feita de areia e acrílico. O artista é fotógrafo, como Gigi. Tudo a ver. 6- Gigi Basto Gigi amou a escultura e continua na pilha artística. Escolheu uma foto da série XX-Rated Dolls, da stylist americana Pat Kurs, para o top artista Ernesto Neto. 7- Ernesto Neto Na cidade para a abertura da sua expo na Fortes Vilaça, trouxe da sua galeria A Gentil Carioca um desenho lindo de Pedro Varela para dar para a conterrânea Adriana Lima, dona do clube Dama de Ferro, que Neto adora. 8- Adriana Lima A dama da noite carioca Adriana Lima tirou o florista Vic Meirelles, que adora uma balada. Escolheu para ele um ursinho fofo de Richard Gallo, de vidro soprado. 9- Vic Meirelles Ursinho debaixo do braço, Vic dá ao autor de Mastigando Humanos, um bolo de chocolate da Isabela Suplicy confeitado com um zoológico de glacê. É que todos os personagens do quarto livro desse escritor são bichos. 10- Santiago Nazarian O escritor cult tirou o galerista Baixo Ribeiro. Pediu uma descrição e uma delas foi que ele tinha muitas tattoos. Criativo toda vida, Santiago escolheu um sharpei: ?Assim não faltará pele para ele continuar se tatuando.? Vingança do doce nerd Apesar de norueguês Erlend Oye está no Brasil como o creme da Invasão Sueca, festival planejado para apresentar a nova música viking, organizado pela Embaixada da Suécia e produzido pela Coquetel Molotov. Look de geek, cabelos ruivos que caem sobre um par de óculos espessos, compositor de letras sobre dramas existenciais e voz doce, Erlend é multiboy. Com Eirik Glambek Bøe faz música folk-indie pop no Kings of Convenience; na paralela montou em Berlim com um DJ polonês e dois músicos alemães a banda de rock-funky-melancólico The Whitest Boy Alive na qual toca guitarra. E ainda tem uma carreira-solo, selada pelo disco Unrest. Aqui, um bate-papo com Oye: Você é 50% do KOC, emprestou voz a Royskshopp e também faz TWBA. O que haverá de cada um desses projetos hoje no Odisséia, no Rio, e amanhã no Studio SP? Vou tocar violão (mas ele também ferve, pula, dança), é bom deixar isso claro, muita gente acha que tocarei como DJ. Serei eu e minha adorável voz (de fato!), o violão interpretando músicas de todos os projetos e o público atuando como na percussão. TWBA começou eletrônico e evoluiu com elementos não programados. Em seu trabalho-solo, a trip é orgânica. Assim como há uma valorização do feito à mão nas artes, a música está indo para o mesmo caminho? Pense em photoshop. Qualquer um pode fazer uma boa foto. O problema é que, como qualquer um pode fazer música em casa, há no mercado muita coisa ruim. Quando começei tinha uma banda de indie rock, aí fiz o Kings of Convenience e de repente começei a me abrir para o universo do violão, ser mais rítmico, mais emocional. Agora com 32 acho que me tornei tão bom em violão, que fazer uma coisa só seria entediante. É mais divertido para o público e para mim. É pessoal. Suas letras fazem sucesso por poetizarem dilemas da vida contemporânea. Qual o maior deles para jovens de 20-30 anos? As pessoas são nômades e isso é difícil. Muita gente sai de casa ou muda de cidades pequenas para grandes e luta para se adaptar. Aí, quando volta para casa dos pais, não se sente parte daquele universo. Mas também não se sente em casa quando está só. Eu estou nômade. Desaluguei meu apartamento em Berlim, dei sofás e o piano para amigos e estou praticamente vivendo dentro da mala. Fiquei com vontade de me basear em São Paulo durante minha turnê pela América Latina. Você conhece algum apartamento legal para alugar por aqui? Filme Fashion Maria Antonieta, de Sofia Coppola, estréia só em março. Pelo figurino e trilha vale assistir, apesar do roteiro ser uma derrota. Ale Farah faz sessão dia 18 às 20 h no Olido. 92,9 Coy Freitas e Claudia Assef começam hoje na Pacha o projeto Magma de som minimal, com DJs do festival Mutek, que fazem o Em Cena na Eldorado. Amanhã, Silvio Conchon estréia a In The House também na Pacha. Céu A Sommer vai levar o povo do Fashion Rio para ver sua coleção de inverno no Planetário da Gávea. Os convidados serão acomodados na cúpula para assistir a um show de estrelas entre os modelos de Thaís Losso. Tim-Tim Nelsinho Motta comemora 15 mil cópias de Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo vendidas em 5 semanas escrevendo sobre a louca vida de Tim Maia. Já tem 150 laudas e, apesar de Tim ser cheio de histórias, não tem sido fácil de escrever. ?O grande problema é que ele conta em cada entrevista uma versão diferente para episódios da vida, então vou escolher a melhor!?, diverte-se Nelson que decidiu fechar o texto em Amsterdã. ?É o lugar mais apropriado para escrever a biografia de um doidão. Tim nunca foi a Amsterdã. Se fosse, provavelmente não voltaria.? Entre as tiradas hilárias do (i)Racional está uma sobre dieta: ?Fiz uma dieta rigorosa, cortei açúcar, gordura e álcool. Em duas semanas perdi 14 dias.? No embalo da biografia, David Byrne realizará o sonho de Tim. Compilará sua obra nos EUA. Layout A TV Câmara tem novos cenários em Brasília assinados pelo diretor de arte Ucho Carvalho, responsável pela linguagem visual da agência África. Mas o projeto é indie e, para linká-lo ao mote ?mais transparência?, Ucho fez um cenário nos moldes dos telejornais, visível para todos que circulam no Congresso. E, de Paris, onde faz workshop sobre tendências de consumo, Ucho conta que o assunto é a mudança no modo de vender. ?O consumidor passa a considerar menos o produto e mais a experiência de compra. Deve-se dar mais importância ao design da fachada, vitrines devem ser mais interativas, em vez de simples prateleiras e araras, artworks devem dar apoio à mercadoria. E é importante ser cada vez mais temático, contar uma história a cada vez que se ?fala? com o consumidor.? Damien Pop O mais famoso e infame dos Young British Artists (YBA), Damien Hirst, mostra sua coleção de arte mórbida em In the darkest hour, there may be light na Serpentine Gallery, em Londres. Para selar a expo, Hirst criou um portfólio de trabalhos de 23 top artistas- Jeff Koons, Banksy, Tracey Emin, Gavin Turk e e dele. É um must-have em edição limitada de 50 cópias. Custa 16 mil libras. Fale com Sarah Robinson no sarahr@serpentinegallery.org. Claquete Um dos melhores atores da cena contemporânea, Matheus Nachtergaele, vai estrear como diretor de cinema. Em parceria com Hilton Lacerda roterizou A Festa da Menina Morta, uma tragédia familiar que dá origem a uma seita religiosa. No elenco, Daniel de Oliveira é o protagonista e ainda tem Cássia Kiss, Jackson Antunes e Juliano Cazarré. As filmagens começam em fevereiro, em Barcelos, às margens do Rio Negro, no Amazonas. Presidenta Com 10 anos de praia política, Ana Paula Junqueira assume hoje a presidência da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, em coquetel no MuBE. A entidade existe há muitos anos, mas não é muito divulgada. Ana Paula espera que o encontro seja uma maneira de engajar amigos que querem fazer alguma coisa, mas não sabem como. A idéia é conscientizar as mulheres dos seus direitos e deveres - como fiscalizar o governo, por exemplo. Sabe que... »Trinta anos após ser desenhado, Horácio, o dinossauro órfão de Maurício de Sousa, vai estourar de novo entre as crianças. James Rubio, presidente da Digital 21, fará o primeiro longa em 3D do País usando o personagem, cujos traços são extremamente contemporâneos. O trabalho terá início em janeiro de 2007 e o lançamento previsto para 2009 »Abre no Brasil, no 3.354 da Consolação, filial da mais antiga farmácia do mundo: a Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, fundada por frades dominicanos em 1612 no 15 da Vila della Scalla, em Florença, onde está até hoje. Foi a química de Eau de La Reine, feita para Caterina de Médici, que em 1725 teve o nome mudado pelo italiano Giovanni Paolo Feminis para Eau de Cologne em homenagem à cidade alemã onde ele se radicou - daí o nome água de colônia. Um hype é Acqua Antisterica, uma colônia calmante criada pelo frade Angiolo Marchissi em 1614 »Na reta final para ?subir a rampa? em Brasília e ocupar o gabinete 422 - já entregue pelo fato de ter 70 anos -, Clodovil está mais sério. Domingo, na apresentação de Clodovil Celebra a Vida no Garden Hall, no Rio, não vai travestir-se de Billy Hollyday ou Josephine Baker, como fez na temporada paulista do espetáculo. Clo vestirá terno e gravata. ?Um look mais sóbrio, mais condizente com sua nova posição de deputado federal?, diz fonte próxima. E cantará MPB e french touch acompanhado de um quarteto instrumental. Contido »Jorge Takla monta orquestra para seu novo musical: My Fair Lady. Músicos, entrem em contato no takla@takm.br »Clubes gays são divertidíssimos. Mulheres amam. Mas eles reclamaram e agora elas pagam mais para entrar na The Week. É... André Almada está filtrando a entrada de meninas no clube devido à conduta inoportuna - e isso é um fenômeno de comportamento. ?Muitas pegam nos rapazes e dizem coisas como ?não acredito que você possa ser gay?. Incomodam?, diz. Para filtrar, o valor da entrada para mulheres no clube agora é R$50 e, quanto mais tarde, mais caro fica. Eles pagam R$15 »Chegaram Balenciaga, Gucci, Stella McCartney e Moschino na Daslu »Para reproduzir o look noir - olhos bem negros e boca vermelho sexy - da pin-up Dita von Teese, a M.A.C. fez uma mix de produtos (como fazer: no maccosmectics.com), que a marca recebe no Natal. Nos olhos: sombras Soft Charcoal, Maple, Wait Till Dark e Coal Black. Nas maçãs do rosto, o pigmento Well Dressed. Nos lábios, Rouge Noir. Nos olhos, máscara Pro-Lash em Coal Black Baladinha de domingo no Rio: Feijoada com Walter Alfaiate na Casa Rosa, no Rio »Inaugura hoje o Hotel na Mario Ferraz, com pocket show de Seu Jorge, diretor artístico do clube. Colaboração: Ana Carolina Fialho e Raquel Fortuna