E quando o doutor adoece?

É mais fácil entender a demanda por espiritualidade manifestada pelos pacientes quando se está sem jaleco, a mercê do bisturi de um terceiro. Foi essa a conclusão de um estudo realizado com 50 médicos norte-americanos acometidos por doenças graves, com tempo de vida estimado em seis meses. Publicada em 2005 pela Social Science&Medicine, a pesquisa mostrou que grande parte dos profissionais que não eram religiosos passaram a ser. Aqueles que não conseguiram se identificar com determinado credo passaram a apresentar elevados níveis de ansiedade e depressão. ?Verificou-se que muitos médicos tentavam ser religiosos mas não conseguiam por não entenderem o porquê da doença. Era uma espécie de ?briga? com Deus. O médico ganha da morte e, por isso, acaba se achando um semideus. Essa áurea de semidivindade desaparece quando se está diante de uma doença terminal, contra a qual pouco se pode fazer?, avalia o médico Roque Savioli. De fato, a medicina tem comprovado que a ligação entre morte e religiosidade é bem forte. Um outro estudo, realizado com 1931 adultos menores de 55 anos, também nos EUA, mostrou que os adeptos das práticas espirituais tinham 24% menos de chance de morrer do que os não-praticantes.