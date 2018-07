''É mais fácil ocorrer a extinção da agricultura''

Um dia depois de o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) ter divulgado novos dados referentes ao desmatamento da Amazônia, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes - ressalvando que estava fazendo uma brincadeira que não poderia ser levada ao pé da letra -, disse que "é mais fácil haver a extinção da agricultura brasileira do que da floresta". "Se vocês somarem todas as reservas criadas no Brasil, só as indígenas dão cinco Estados do Paraná. Mais as quilombolas, as florestas de preservação permanente, as de uso sustentável, as reservas legais, a não utilização das encostas e acima de determinada altitude, aí já congelamos 70% do território nacional." O ministro pediu que o assunto seja tratado com mais racionalidade. "Nós temos alguns Estados em que a capacidade de uso do solo está restrita a 2,18%, o resto já está proibido." Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a demora na implementação de um modelo econômico sustentável na Amazônia foi o ponto fraco das políticas de combate ao desmatamento, que permitiu que o ritmo de destruição da floresta voltasse a crescer. A ex-ministra deu entrevista ontem na 60ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Campinas. Marina, que deixou o ministério há dois meses, reclamou de dificuldades impostas por alguns governadores e "autoridades locais" da Amazônia às ações antidesmate - agravadas com a aproximação das eleições municipais.