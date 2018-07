É importante monitorar a epidemia

Esta semana o Ministério da Saúde admitiu que há transmissão sustentada do vírus da gripe suína no Brasil. O que isto significa para quem mora aqui? De maneira simplificada, quer dizer que mesmo que nenhum estrangeiro traga o vírus e que nenhum brasileiro se infecte no exterior, já existe número suficiente de pessoas com o vírus para que ele se propague entre nós. Quer dizer que vamos observar o que ocorreu nos EUA, no México, no Canadá, na Austrália, no Japão, no Chile e na Argentina. O número de pessoas com a gripe vai aumentar rapidamente, parte delas terá de ser internada e infelizmente mais mortes vão ocorrer. Quando a Organização Mundial da Saúde decretou, há mais de um mês, que o vírus havia se espalhado pelo planeta de maneira irreversível e estávamos vivendo uma pandemia, os epidemiologistas sabiam que era uma questão de tempo para que o Brasil chegasse a esse estágio. A questão seguinte é saber se estamos preparados. A verdade é que nenhum país está preparado para enfrentar uma pandemia. A única diferença é que alguns países estão menos despreparados do que outros. O que significa estar preparado? Basicamente, estar pronto para atuar em quatro frentes. Primeiro, ser capaz de atender as pessoas que procuram o sistema de saúde: organizar e aumentar a capacidade de atendimento. Segundo, tratar as pessoas que necessitam de mais cuidados: orientar e fornecer imediatamente antirretrovirais para o maior número possível de pessoas gripadas, principalmente as que têm maior risco de desenvolver formas graves ou suas complicações. Terceiro, internar os casos graves: ter leitos, respiradores e medicamentos disponíveis e suficientes. Quarto, organizar a resposta de médio prazo: obter um estoque da vacina que está sendo desenvolvida e planejar o esquema de vacinação. Mas é bom lembrar o que disse Churchill: em uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. O governo deve perder o receio de divulgar notícias ruins. Educar, preparar e orientar a população é essencial. Informação honesta e confiável é indispensável para evitar pânico. Escamotear estatísticas e fingir que o problema ou parte dele não existe gera desconfiança. Esconder as dificuldades encontradas pelo sistema de saúde causa insegurança. Mas qual será o tamanho do problema? Os vírus que causam gripe, como o H1N1, acabam infectando cerca de 30% da população e isso pode ocorrer em alguns meses ou ao longo dos anos. Isso quer dizer que 60 milhões de brasileiros serão infectados. O primeiro dado que deve ser esclarecido é que a taxa de letalidade (número de mortes dividido pelo número de pessoas infectadas) é muito menor que a de 0,5% que vem sendo divulgada. Se essa fosse a taxa, deveríamos esperar por volta de 300 mil mortes no Brasil. O problema é que a taxa que vem sendo divulgada é obtida dividindo o número de mortes pelo número de casos confirmados em laboratório. Mas, como muitos casos são tão leves que sequer são identificados e a maioria deles não é submetida à confirmação laboratorial, a taxa de letalidade real é muito menor. Nos EUA se estima mais de 1 milhão de casos (desses, somente 37 mil confirmados por exames) e por volta de 280 mortes, o que equivale a uma taxa de letalidade de 0,03%. Se aplicarmos essa taxa ao Brasil, podemos esperar cerca de 10 mil mortes. O governo do Reino Unido espera entre 3 e 6 mil mortes. É importante lembrar que esses números não são muito maiores do que os provocados pelas gripes sazonais todos os anos. Neste momento é importante entender que o fato de termos a transmissão sustentada do novo H1N1 no Brasil não é preocupante, mas é importante monitorar o progresso da epidemia e comunicar a verdade à população. *Fernando Reinach é biólogo. Beatriz Tess é médica, docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP