É Grátis: Exposição Balangandã reúne arte e música em galeria a céu aberto na Vila Madalena

Exposição 'Balangandã'. Foto: Divulgação

As artistas da dupla Lanó organizam uma exposição no dia 30 de outubro, às 15h, que contempla a mulher e a natureza como elementos de força e beleza. Junto à abertura da exposição, acontece também um evento que possibilita às mulheres com estilos e personalidades distintas se expressarem culturalmente.

O evento tem entrada gratuita e conta com a exposição da Lanó, show da cantora Mariane Claro, tatuagem, DJ, bar e Food Truck. Carol de Stefani, terapeuta floral especializada em Florais da Amazônia, também estará presente em um cantinho todo místico do evento para o Tarô.

"Nós queremos reunir mulheres com propostas diferentes para um domingo que contemple a produção cultural feminina! Muito mais do que uma exposição, o evento oferece uma experiência sensorial completa para o público" diz a dupla Lanó.

O Galeria 540, espaço que recebe o evento, é uma galeria de arte aberta que funciona como uma extensão do urbano, com paredes grafitadas por diversos artistas e um clima colaborativo. O espaço, surgiu de um grupo de amigos que experienciaram o festival Burning Man, sentiram a força de uma sociedade horizontal e voltaram para o Brasil com vontade de fomentar e disseminar a produção artística independente. O objetivo é ceder espaço para apropriação de todos aqueles que desejarem, sejam eles profissionais ou amadores, sem restrições ou preferências.