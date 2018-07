E deu Jéssica

É uma mistura de Juliana Imai com Luciana Curtis. Dona de traços mestiços, fortíssimos, a mato-grossense Jéssica Duarte, 15, venceu a etapa brasileira do Elite Model Look - concurso de modelos da agência Elite -, realizada no dia 1°, no Club Lótus. A nova top agora disputa a final mundial, que acontece em fevereiro, no Marrocos. O garimpo de beldades já revelou deusas como Gisele Bündchen, Fernanda Tavares e Ana Beatriz Barros. Nascida em Rondonópolis, Jéssica derrotou 22 mil meninas de todo o País inscritas na seletiva. Ela acaba de concluir o 1° ano do ensino médio e promete seguir com os estudos. ?Quero terminar o 2° grau. Depois, vou investir tudo na carreira. Ainda não penso em faculdade porque, quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo nenhuma direito.? Em tempos de anorexia, a modelo sai do foco: tem corpão.