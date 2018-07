É de tirar o fôlego

As regras são claras: não pode beijar na boca, tirar a sunga nem apalpar as partes íntimas. É preciso mesmo frear as cerca de 100 espectadoras, que assistem ao show. Juntas, sem namorado nem marido para censurar, elas deliram e gritam feito doidas, quando os rapazes sobem ao palco do Clube das Mulheres, em Pinheiros. Sem homem na platéia, porque a entrada é proibida, os hormônios femininos ficam a mil diante dos oito fortões que dançam, provocam e tiram a roupa pouco a pouco, até ficarem só de sunga. Antes de saírem de cena, pernas e braços cuidadosamente moldados com muita musculação são alvos de apertões, beliscões e infinitas passadas de mão - um dos principais alvos são os bumbuns, diga-se de passagem. "Olha só esta cicatriz", aponta o coreógrafo e stripper Anderson Ventura, de 33 anos, mostrando uma arranhada que levou no braço, durante um show realizado em Recife, no ano passado, para um público de 4 mil mulheres. "Era tanta gritaria que nem dava para ouvir a música da coreografia. Chegar perto da platéia, na beirada do palco, era suicídio, pois puxavam para baixo. Mas aqui no Clube é tranqüilo." Entre os fetiches femininos estão os fardados - e imbatíveis - bombeiro e guarda rodoviário, o romântico e sensível Don Juan de Marco, o índio selvagem, o machão cowboy, o musculoso gladiador, o simplório técnico da manutenção e o "tropa de elite", personagem baseado no filme e, hoje, um dos que mais causam frisson. Anderson faz o tipo Capitão Nascimento (personagem do filme), bem mais bombado e cheio de gingado. Esses tipos se apresentam toda quarta e quinta-feira, a partir das 21 horas. A "singela" diversão custa R$ 30,00 ou R$ 24,00, desconto para quem deixa o nome na lista do site (www.clubedasmulheres.com.br). A maioria dos strippers faz parte desse time há anos. E ninguém quer deixar o posto. Se um sai, tem uma fila de homens loucos para entrar no lugar. Dá para entender o porquê. Quem não quer ter tanta mulher em volta? Mas também conta ponto o cachê, embora os rapazes não revelem cifras. Além disso, o Clube funciona como cartão de visitas e abre muitas portas. A casa acabou de completar 18 anos de atividade e foi a primeira a ter um espetáculo com esse formato. CHOVEM CONVITES É com o título de "stripper do Clube das Mulheres" que eles recebem - além das cantadas, claro - vários convites para tirar a roupa em festas de aniversário, botas-foras e despedidas de solteira e de casada - modalidade que tem crescido muito entre a mulherada. Isso mesmo, os rapazes têm sido freqüentemente contratados para alegrar a chorosa recém-separada, sempre com as amigas do coração por perto. Há quem consiga fazer de cinco a oito shows por semana, a R$ 300,00 cada, em tudo quanto é lugar: residências, espaços de eventos, empresas, fora as viagens pelo Brasil. José Luiz dos Santos, de 39 anos, o Lula, já chegou a se apresentar oito vezes em uma única noite. Ele encarna o cowboy há 16 anos, e se transformou em figura carimbada. "Esperei um ano para conseguir a vaga de stripper no Clube", conta. "As mulheres se sentem seguras em nos contratar, sabem que somos profissionais." Se as mulheres têm regras, os strippers também têm. Segundo o criador do Clube das Mulheres, Focca Barreto, eles estão proibidos de saírem com alguma cliente e de serem grosseiros. "Qualquer deslize, estão fora do grupo", avisa. "No começo, logo que abri a casa, tinha homem que se empolgava tanto com o assédio que saía beijando a mulherada durante o show. Foi quando percebi a necessidade de impor normas rígidas, para não descambar para a baixaria." As mulheres aprovam o cavalheirismo. "Subi ao palco e tive o prazer de dançar com o cowboy e com o gladiador, foi uma loucura!", confessa a professora do ensino fundamental Cynthia Patricio de Castro, que festejava seus 41 anos com as amigas. "Apesar da conotação erótica, eles são verdadeiros gentlemen." Apenas em sua mesa havia 13 mulheres, entre as quais a psicopedagoga Janaína Cintra Sato, de 29 anos, que fez sua despedida de solteira há cinco anos no mesmo local. "Sugeri essa programação com um pouco de receio, imaginando que a turma não aceitaria", lembra Janaína. "Elas tinham vontade, mas faltava coragem, até que toparam a noitada." Janaína fazia parte das poucas casadas, cujos maridos sabiam de seus paradeiros naquela noite. No meio das espectadoras, estavam as amigas Débora Marques e Natally Oliveira, ambas de 20 anos e estudantes de Fisioterapia. Desde novembro de 2007, as duas batem ponto às quintas. Detalhe: com o consentimento dos pais das duas. Natally, aliás, pisou no Clube pela primeira vez com sua mãe, em uma despedida de solteira. Tempos depois, apresentou o lugar para Débora e hoje são clientes cativas. "Nos tornamos amigas deles", avisa Natally, que já sabe de cor e salteado as coreografias e até já indicou música para colocarem no show. "Todos são legais e educados. Aqui nos sentimos em casa." E Débora emenda: "já dançamos com todos." Se rola paquera? Elas garantem que são apenas bons amigos, nada mais. Talvez essa seja uma das lendas que pairam entre os saradões. Lula, o cowboy, conta que é comum perguntarem se são gays. Enquanto se prepara no camarim - junto com outros, de sunga - e passa óleo no corpo seminu, explica que apenas um heterossexual tem sex appeal suficiente para incendiar tanta mulher junta. "Não adianta ser bonitão, ter um corpo legal se não rolar a pegada de macho", diz. "Não cola e elas percebem que é falso." Com raras exceções, todos são casados ou têm namorada, e garantem serem fiéis. Só não usam aliança porque não dá para ser stripper com anel no dedo. E todos, agora sem exceção, mantêm outro emprego, além do palco. Anderson, o Tropa de Elite, é casado e tem duas filhas, uma de 5 anos e a caçula de 1. O cowboy Lula se derrete com sua filha pré-adolescente e avisa que tem namorada. Juntos, entraram como sócios de uma loja de moda surfe. Formado em Educação Física, Antonio Garcia de Aguilar Filho, de 42 anos, dá aula em uma escolinha de futebol. Recém-separado, depois de 15 anos de casado, ele conheceu sua ex-mulher entre um show e outro. Conhecido comoToninho, é o mais antigo da casa. Está lá desde os 24 anos. É o "técnico da manutenção", um dos personagens que virou atração da casa. Em vez de coreografia, interpreta um desajeitado e tímido operário, ingenuidade que agrada as freqüentadoras. "Comecei como o Rambo, quando o filme estourou", recorda. "Mas é com este tipo que fiz meu nome, e me apresento assim há 12 anos. Se um dia tiver de largar meu trabalho, vou precisar de terapia, porque adoro o que faço."