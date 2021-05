Dua Lipa anuncia capa e data de clipe do novo single ‘Love Again’

A cantora Dua Lipa Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Entrando na fase final de divulgação do álbum Future Nostalgia, Dua Lipa anunciou que o novo single Love Again terá clipe lançado nesta sexta-feira, 4 de junho. Além da data, a cantora também divulgou a capa do single com a temática clown (palhaço).

Provavelmente este será o último single do álbum lançado no ano passado, já que Joe Kentish, chefe do departamento de Artistas e Repertório da Warner do Reino Unido, disse em entrevista à Variety que a cantora já está trabalhando no seu próximo álbum de estúdio, o terceiro de sua carreira.

Joe Kentish ainda revelou que a cantora prepara algo diferente de tudo que já fez e que não pensa em fazer uma pausa na carreira. “Ela estava falando sobre o terceiro álbum quando mal tínhamos feito o segundo. Você está meio que esperando que ela queira fazer uma pausa ou fazer as coisas de forma diferente, mas ela fica tipo: ‘Certo, o que vem a seguir?’. Seus interesses, seu conhecimento, sua sede de aprender coisas novas e estar no controle do que ela faz apenas cresce e cresce”, contou.

Apesar de estar fechando a era Future Nostalgia, a cantora britânica ainda colhe os frutos do sucesso feito com ele. Ainda há algumas semanas recebeu certificado de platina no single Physical, tendo o certificado de platina em todos os singles trabalhados. Será que vem mais um sucesso com Love Again para fechar com chave de ouro?