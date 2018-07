Drogas neutralizam HIV por 48 semanas

Os laboratórios Merck e Pfizer anunciaram ontem tratamentos de aids que obtiveram por 48 semanas supressão viral sustentada. Nesse período, pacientes tratados com Selzentry, da Pfizer (aprovado pelo FDA no mês passado), e com Isentress, da Merck (que deve ser aprovado em outubro), apresentaram níveis indetectáveis do HIV. Ambos são inibidores de integrase, que busca impedir a inserção do código genético do vírus no DNA.